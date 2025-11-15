Genova, fiamme in un appartamento a Oregina, un ferito

Genova – Molta paura, tanti danni ed una persona ricoverata in ospedale per intossicazione da fumo. E’ il bilancio dell’incendio divampato nella notte, in via Casartelli, nel quartiere di Oregina.

L’allarme è scattato intorno alle 21,30 con i vicini di casa svegliati di soprassalto per il forte odore di bruciato che si avvertiva nel palazzo e subito sono partite le chiamate al 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

I pompieri sono accorsi ed hanno messo in salvo una persona colpita da intossicazione da fumo e che è stata affidata alle cure del personale dell’automedica del 118 e subito trasferita in ospedale per le cure del caso.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite sino a bonifica e poi i vigili del fuoco hanno avviato le prime indagini per accertare l’entità dei danni e le cause del rogo.

L’appartamento è al momento inagibile.