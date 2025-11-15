Genova isolata a ponente, chiusa A10 e Aurelia

Genova irraggiungibile per chi da ponente viaggia verso il capoluogo ligure in auto, moto o camion.

Trasportatori e automobilisti bloccati in coda e pesanti disagi per chi deve spostarsi tra il ponente e Genova.

Da questa mattina è infatti chiusa la statale Aurelia tra Arenzano e Genova a causa dell’allagamento della galleria Pizzo e del pericolo di frane che, da anni, fa scattare la chiusura ad ogni allerta meteo.

E’ inoltre chiusa, sempre in direzione Genova, l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia dove, sempre questa mattina, si è verificato il ribaltamento di un TIR sulla carreggiata, all’altezza dell’uscita di Genova Pra’.

Non va molto meglio sulle direttrici per il Nord Italia con lavori sulla A26 Voltri – Gravellona Toce e rallentamenti all’innesto con la A10 e sulla A7 dove i cantieri che da anni interessano il tratto autostradale tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone causano restringimenti e scambi di carreggiata tra Bolzaneto e Busalla in entrambe le direzioni e tra Busalla e Ronco Scrivia.



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]