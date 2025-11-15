sabato 15 Novembre 2025
Genova isolata a ponente, chiusa A10 e Aurelia

coda autostrada A10Genova irraggiungibile per chi da ponente viaggia verso il capoluogo ligure in auto, moto o camion.
Trasportatori e automobilisti bloccati in coda e pesanti disagi per chi deve spostarsi tra il ponente e Genova.
Da questa mattina è infatti chiusa la statale Aurelia tra Arenzano e Genova a causa dell’allagamento della galleria Pizzo e del pericolo di frane che, da anni, fa scattare la chiusura ad ogni allerta meteo.
E’ inoltre chiusa, sempre in direzione Genova, l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia dove, sempre questa mattina, si è verificato il ribaltamento di un TIR sulla carreggiata, all’altezza dell’uscita di Genova Pra’.
Non va molto meglio sulle direttrici per il Nord Italia con lavori sulla A26 Voltri – Gravellona Toce e rallentamenti all’innesto con la A10 e sulla A7 dove i cantieri che da anni interessano il tratto autostradale tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone causano restringimenti e scambi di carreggiata tra Bolzaneto e Busalla in entrambe le direzioni e tra Busalla e Ronco Scrivia.
