Maltempo a Genova, galleria Pizzo allagata, statale Aurelia interrotta

Genova – Galleria Pizzo allagata e strada statale Aurelia interrotta, tra il capoluogo ligure ed Arenzano, a causa del maltempo.

I forti temporali della notte hanno causato l’allagamento della sede stradale e la caduta di una frana che hanno fatto scattare la chiusura della strada per motivi di sicurezza, creando l’ennesimo disagio nei collegamenti costieri.

Il maltempo continua a causare danni e disagi nella zona di Genova e l’Allerta Gialla proseguirà, salvo modifiche, sino alle 18 in gran parte della Liguria.