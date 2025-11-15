sabato 15 Novembre 2025
Maltempo a Genova, galleria Pizzo allagata, statale Aurelia interrotta

Redazione Liguria
0

strada chiusa cantiere cartelloGenova – Galleria Pizzo allagata e strada statale Aurelia interrotta, tra il capoluogo ligure ed Arenzano, a causa del maltempo.
I forti temporali della notte hanno causato l’allagamento della sede stradale e la caduta di una frana che hanno fatto scattare la chiusura della strada per motivi di sicurezza,  creando l’ennesimo disagio nei collegamenti costieri.
Il maltempo continua a causare danni e disagi nella zona di Genova e l’Allerta Gialla proseguirà, salvo modifiche, sino alle 18 in gran parte della Liguria.

