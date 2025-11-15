sabato 15 Novembre 2025
Maltempo a Genova, cinque ragazzi dispersi nella zona della Guardia

Redazione Liguria
Genova – Sono rientrati da soli a casa, bagnati fradici ma in buone condizioni di salute i cinque ragazzi di cui si erano perse le tracce, questa mattina, nella zona del Santuario di N.S. della Guardia.
L’allarme era scattato quando le famiglie, preoccupate per il maltempo, avevano chiamato i cinque senza riuscire a mettersi in contatto con loro.
Subito sono scattate le ricerche nella zona dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile che hanno setacciato sentieri e strade.
Sono stati gli stessi ragazzi a segnalare di essere rientrati a casa autonomamente e di non aver potuto dare notizie perchè i telefoni cellulari erano tutti scarichi.

