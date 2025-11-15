sabato 15 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMaltempo in Liguria: torrenti sotto controllo, Autostrada bloccata a ponente
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriVoltriPrà

Maltempo in Liguria: torrenti sotto controllo, Autostrada bloccata a ponente

Redazione Liguria
0

Pioggia ombrelloGenova – Torrenti ancora al di sotto della soglia di guardia ma resta l’allerta Gialla per temporali e precipitazioni abbondanti in Liguria e a Genova resta bloccata, a causa di un incidente stradale, l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.
Genova è isolata per il blocco dell’autostrada e della statale Aurelia dove è stata chiusa per allagamento la galleria Pizzo, sul lungomare di via Rubens, tra Arenzano e Voltri.
Dall’inizio dell’allerta meteo idrogeologica gialla per temporali, scattata alle ore 24.00, la Sala Emergenze della Protezione Civile del Comune di Genova, con il supporto dei volontari e degli agenti di Polizia Locale, è impegnata nell’attività di monitoraggio dello stato di innalzamento dei torrenti su tutto il territorio comunale.
Al momento, malgrado le forti cumulate di precipitazioni registrate nelle scorse ore sul ponente comunale, il livello dei principali corsi d’acqua (Leira, Cerusa, Varenna, Branega, San Pietro) rimane al di sotto delle soglie idrometriche di guardia.
Chiusi i sottopassi di Brin e via Degola dove sono presenti presìdi della Polizia Locale e delle squadre di Protezione Civile, impegnati anche nel monitoraggio dinamico del territorio. La frana di via Rubens, verificatasi all’altezza della galleria Pizzo, non ha interessato il territorio comunale.
La sindaca Silvia Salis è in contatto costante con la Sala Emergenze della Protezione Civile dove è presente l’assessore Massimo Ferrante.
Si raccomanda di limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità, anche alla luce del traffico bloccato sull’A10 in direzione Genova, all’altezza del km 11, per un incidente, e di tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione attraverso i siti https://allertaliguria.regione.liguria.it e https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile. Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’allerta meteo.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Gino Dellacasa

Morto Gino Dellacasa, mondo dello Sport ligure in lutto

Cronaca
coda autostrada A10

Genova isolata a ponente, chiusa A10 e Aurelia

Cronaca
incidente Voltri A10 15 novembre 2025

Genova, grave incidente sull’autostrada A10 chiusa tra Arenzano e Voltri

Varie
strada chiusa cantiere cartello

Maltempo a Genova, galleria Pizzo allagata, statale Aurelia interrotta

Varie