Genova, frontale tra auto in Albaro: due feriti all’ospedale

Genova – Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 novembre, nel quartiere genovese di Albaro.

Due macchine che percorrevano via Nizza in direzione opposta si sono scontrate frontalmente, rendendo necessario l’arrivo sul posto di sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il bilancio è di due persone rimaste ferite: si tratta di un automobilista e della passeggera dell’altro mezzo, entrambi soccorsi e trasportati in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino di Genova. Si tratta rispettivamente di un uomo di 51 anni e una giovane di 23 anni.

In corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

