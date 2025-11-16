domenica 16 Novembre 2025
Maltempo Liguria, chiusa l’Aurelia ad Arenzano: traffico deviato in A10

Redazione Liguria
0

strada chiusa cantiere cartelloArenzano (Genova) – É scattata nuovamente nel primo pomeriggio di oggi la chiusura della Galleria Pizzo lungo la strada statale Aurelia, nel tratto compreso tra Arenzano e i quartieri genovesi di ponente.
La chiusura a causa del maltempo si era già resa necessaria ieri e aveva mandato completamente in tilt il traffico a causa della contemporanea chiusura dell’A10 per l’incidente che si era verificato in mattinata.
Anche oggi, quindi, si attendono disagi alla circolazione: da ponente il capoluogo è raggiungibile di fatto soltanto percorrendo l’Autostrada A10, dove si sta riversando gran parte del traffico.
Il tutto va a sommarsi anche con i lavori lungo la rete ferroviaria, che hanno reso necessaria la sospensione del traffico ferroviario per buona parte della tratta Genova-Savona.
——————————————————————————————————
