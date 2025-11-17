Autostrade, altro incidente in A7: lunghe code verso Genova

Genova – Un altro incidente si è verificato nel tratto finale dell’Autostrada A7 dopo quello di questa mattina che ha causato il ferimento di una persona, trasportata all’ospedale in codice giallo.

É accaduto a poche centinaia di metri dal bivio tra A10 e A12 in direzione del capoluogo. Al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro stradale e nemmeno l’eventuale presenza di persone ferite, mentre sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico. Lunghe code in A12 dal casello di Genova Est allo stesso allacciamento con l’A7. Invece sulla Genova-Milano si segnalano 2 chilometri di coda proprio tra il casello di Genova Bolzaneto e il luogo del sinistro stradale. Sono decine le auto e i mezzi pesanti bloccati nella circolazione.

