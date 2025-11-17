Autostrade, incidente auto-camion: un ferito e code

Genova – Un incidente si è verificato nella seconda parte della mattinata odierna, lunedì 17 novembre, sul nodo autostradale genovese. Il sinistro stradale è avvenuto lungo l’allacciamento A7/A12 intorno alle ore 11:00 e ha visto il coinvolgimento di un’auto e di un mezzo pesante che si sono scontrati per cause ancora da verificare.

Il bilancio è di una persona rimasta ferita, soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportata all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità:

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e gestito il traffico che si è creato nella zona.

Ripercussioni sul traffico in A7 poco prima del bivio con A12 e A10. La situazione è stata risolta intorno all’ora di pranzo.

