lunedì 17 Novembre 2025
Frana a Rapallo, sono 400 le persone coinvolte. Strada ancora chiusa

Redazione Liguria
Frana RapalloRapallo (Genova) – La Liguria continua a fare i conti con il maltempo. Nonostante l’Allerta Meteo per temporali sia cessata in tutta la regione, nelle ultime ore si sono verificati ancora crolli e smottamenti che stanno causando disagi e problematiche in tutto il territorio regionale.
Tra questi, c’è quello avvenuto ieri sera a Rapallo in via Betti, all’altezza dell’incrocio con via della Cave, in prossimità del viadotto autostradale. Al momento della frana non era presente nessuna persona sulla carreggiata, ma i passi che si sono staccati hanno invaso la strada e travolto alcune auto in sosta.
Sono circa 400 le persone coinvolte e che devono compiere un percorso estremamente più lungo per raggiungere le proprie abitazioni. Mentre sono in corso i rilievi e gli accertamenti da parte dei tecnici incaricati, il Comune di Rapallo ha posizionato un’ambulanza a monte della frana.
——————————————————————————————————
