lunedì 17 Novembre 2025
Maltempo a Genova – Ancora chiuso il sottopasso di Brin

sottopasso Brin Certosa chiusoGenova – Sottopasso di Brin ancora allagato e accesso alla stazione della metropolitana impossibile attraverso il passaggio sotto la ferrovia.
Ancora disagi per i residenti di Certosa e per chi prende la Metropolitana a Brin e deve raggiungere la fermata.
Nonostante le piogge siano praticamente cessate il sottopasso resta allagato e bloccato e precluso al passaggio di auto ma anche dei pedoni.
