Maltempo a Genova – Ancora chiuso il sottopasso di Brin

Genova – Sottopasso di Brin ancora allagato e accesso alla stazione della metropolitana impossibile attraverso il passaggio sotto la ferrovia.

Ancora disagi per i residenti di Certosa e per chi prende la Metropolitana a Brin e deve raggiungere la fermata.

Nonostante le piogge siano praticamente cessate il sottopasso resta allagato e bloccato e precluso al passaggio di auto ma anche dei pedoni.

