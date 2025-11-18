Autostrade, incidente in A12: le condizioni dei tre giovani feriti

Genova – Sono sempre ricoverati all’ospedale San Martino i giovani rimasti feriti a seguito del grave incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo l’Autostrada A12.

Due di loro, entrambi di 19 anni, si trovano sempre in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale genovese. Le loro condizioni rimangono gravi ma stabili.

Il terzo, di 18 anni, è in attesa di essere dimesso dal reparto di Neurochirurgia per essere trasferito presso la Chirurgia Maxillo-Facciale. Qui si valuterà la possibilità di sottoporlo ad un intervento chirurgico per la riduzione di una frattura allo zigomo.

Secondo quanto ricostruito, la vettura sulla quale si trovavano i tre feriti gravi e altri due amici (rimasti feriti in maniera lieve) stava viaggiando lungo l’A12 quando si è scontrata con un furgone che la precedeva, ribaltandosi e finendo oltre il guardrail. Le condizioni dei tre sono apparse gravissime fin da subito.

