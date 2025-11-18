Frana a Moneglia, Aurelia bloccata nella notte e traffico in tilt

Moneglia (Genova) – Una frana di grosse dimensione si è staccata questa notte lungo la strada statale Aurelia, nei pressi del passo del Bracco, nel territorio comunale di Moneglia.

Al momento dello smottamento nessun veicolo stava transitando e non si registrano persone rimaste ferite o coinvolte, ma le ripercussioni sulla circolazione sono state molto pesanti anche perché nelle stesse ore era in programma la chiusura dell’Autostrada A12 nel tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina causa lavori.

Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici della Città Metropolitana che hanno svolto gli accertamenti necessari a valutare l’entità del danno. In seguito hanno deciso di riaprire la strada con un senso unico alternato.

Si tratta dell’ennesima conseguenza dell’ondata di maltempo che nel fine settimana ha interessato la Liguria, con frane, smottamenti e interventi dei vigili del fuoco che si sono moltiplicati per tutta la regione.

