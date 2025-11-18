Genova, beccato con un etto di droga per strada: arrestato

Genova – Un giovane è stato arrestato dalle forze dell’ordine per esser stato trovato in possesso di quasi un etto di droga per strada, nei pressi del centro storico.

É avvenuto ieri sera, quando il cane Nagut delle unità cinofile ha segnalato il ragazzo nei pressi della stazione della metropolitana a San Giorgio. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di un etto di hashish, oltre che di un bilancino di precisione e di due tessere sanitarie e di uno smartphone dei quali non ha saputo indicare la provenienza.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre che la denuncia per ricettazione.

