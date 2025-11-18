Meteo Liguria, torna il cielo sereno ma calano le temperature

Correnti di aria fredda proveniente dai paesi Baltici e dalla Scandinavia inizia ad interessare la Liguria portando ad un brusco calo delle temperature che dovrebbe raggiungere il culmine sul finire della settimana. Torna però, almeno temporaneamente, il cielo più sereno Possibile un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 18 novembre 2025:

Cieli sereni o poco nuvolosi sui versanti marittimi per l’intero periodo, salvo il transito di velature tra tardo pomeriggio e serata.

Cieli molto nuvolosi o localmente coperti sui versanti padani per mezzo di nuvolosità bassa, più serrata in mattinata sui settori centro-orientali e sulle cime Avetane (ove non si esclude qualche fiocco sporadico) e su quelli centro-occidentali a partire dalle ore centrali.

Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche anche superiori ai 50-60 Km/h sugli sbocchi vallivi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale

Mare stirato sotto costa e molto mosso o localmente agitato al largo.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, specie nelle vallate del Genovese e del Savonese.

Calo sensibile nelle aree interne e in quota dopo il tramonto, con valori anche prossimi ai +2/+3°C in serata.

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+14°C e massime tra +12°C/+17°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+8°C e massime tra +6°C/+12°C.