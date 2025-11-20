Frana a Rapallo, tra oggi e domani la riapertura parziale di via Betti

Rapallo (Genova) – Dovrebbe arrivare tra la giornata di oggi e quella di domani la riapertura di via Betti sulle alture di Rapallo, chiusa dalla giornata di domenica quando una frana di grosse dimensioni ha interessato la carreggiata e di fatto portato al parziale isolamento di circa 400 persone che abitano a monte dello smottamento.

Per venire loro incontro, il Comune di Rapallo ha attivato il servizio della funivia Montallegro. Per raggiungere Rapallo via gomma, infatti, l’unica alternativa rimane quella del passaggio in val Fontanabuona che allunga i tempi di percorrenza di circa un’ora e mezza.

I lavori sono proseguiti negli ultimi giorni e tra oggi e domani è attesa la riapertura della circolazione a senso unico alternato.

Durante le fasi più complicate dei lavori, la strada sarà momentaneamente chiusa per ragioni di sicurezza.

Sul posto sono presenti tecnici specializzati, rocciatori, geologo e ingegnere strutturista per garantire un intervento sicuro.

