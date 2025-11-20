Recco accende in anticipo le luci di Natale

Recco “brucia” le tappe e accende le luci di Natale anche se manca più di un mese. Come ogni anno, la città rinnova il rito delle luminarie e quest’anno lo fa già da sabato 22 novembre, oltre un mese prima alla tradizionale ricorrenza del Natale.

L’accensione è prevista alle ore 18 di sabato e già la città si divide tra chi è lieto dell’anticipo di stagione e chi invece pensa che sia un pò troppo presto.

Di certo, a partire da sabato, una cascata di luci a led dalle mille sfumature brillerà ogni giorno in piazza Nicoloso e lungo le principali strade cittadine.

Il programma delle festività torna alla tradizione, invece, con il fine settimana dell’Immacolata, quando, rispettando le consuetudini, sabato 6 dicembre sarà acceso il grande albero di Natale in piazza Nicoloso.

Anche per l’albero di Natale, però, potrebbero tornare le “discussioni” visto che anche quest’anno dovrebbe arrivare a Recco un maestoso abete, dono della comunità di Ponte di Legno.

Secondo alcuni, infatti, si tratta di un gesto irrispettoso rispetto ad una pianta che era viva e che è cresciuta per decenni prima di finire la sua lunga esistenza ad addobbare una cittadina in segno di Festa.

Secondo una parte sempre crescente di cittadini, infatti, sarebbe meglio scegliere un modo più “sostenibile” ed ecologico di festeggiare il Natale, ad esempio con un albero “finto” o realizzato con le sole luci e luminarie.