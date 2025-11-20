giovedì 20 Novembre 2025
Vallecrosia, iguana a spasso per strada salvata da ipotermia

iguana VallecrosiaVallecrosia (Imperia) – Un esemplare di iguana (Amblyrhynchus cristatus) a spasso per via Aprosio e a forte rischio di ipotermia. Il curioso ritrovamento è di alcuni passanti che hanno notato l’animale, di un acceso color verde, che si muoveva con difficoltà per strada ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112.
L’iguana non è certo un animale locale e probabilmente è scappato al suo proprietario o, peggio, potrebbe essere stata abbandonata perché “cresciuta troppo” rispetto alle piccole dimensioni che il lucertolone ha quando nasce.
Sul posto anche i volontari delle Ambulanze Veterinarie che hanno preso in consegna l’animale, salvandolo da morte certa per assideramento, e l’hanno messa al sicuro in un ambiente riscaldato.
L’iguana è infatti originaria di paesi caldi ed essendo un animale a sangue freddo, necessità di calore per poter vivere ma anche solo per muoversi e per mangiare.
Ora è stato diffuso un appello sui social per cercare di trovare il legittimo proprietario.
