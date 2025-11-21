Genova, uccisero il padre violento: condannati in via definitiva i fratelli Scalamandré

Genova – Sono stati condannati in via definitiva i fratelli Alessio e Simone Scalamandré, di 33 e 25 anni, che la sera del 10 agosto 2020 uccisero il padre Pasquale nell’appartamento di San Biagio dove la famiglia viveva.

La condanna è arrivata in via definitiva: dodici anni di carcere per il fratello maggiore (che ne ha già trascorsi cinque agli arresti domiciliari) e sei anni e due mesi per il fratello minore. Il Tribunale di Milano dovrebbe emettere l’ordine di esecuzione tra oggi e i prossimi giorni, quando i due fratelli andranno definitivamente in carcere.

Il giorno dell’omicidio il padre, che era indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie, si era recato nell’appartamento di San Biagio per chiedere ai figli di ritirare le accuse. A quel punto la lite è ben presto degenerata, sfociando poi nel tragico omicidio.

In primo grado i due fratelli erano stati condannati a 21 e 14 anni di carcere. Le condanne sono state in seguito ridotte, riconoscendo ai due le attenuanti del caso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]