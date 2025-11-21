Maltempo Liguria, a Rapallo riaperta via Betti dopo la frana

Rapallo (Genova) – Mentre la Liguria sta facendo i conti con una nuova perturbazione, questa volta meno intensa e simil-invernale, la situazione non è ancora totalmente tornata alla normalità dopo il maltempo dello scorso fine settimana che ha causato locali allagamenti e smottamenti.

Una delle frane che hanno causato più disagi è avvenuta in via Betti, sulle alture di Rapallo, e ha causato il parziale isolamento di 400 persone.

Il Comune negli scorsi giorni aveva attivato il servizio delle funivia per dare un’alternativa a tutte le persone che abitano a monte della frana e che per raggiungere Rapallo sarebbero dovute transitare dalla val Fontanabuona, aumentando i propri tempi di percorrenza di un’ora e mezza.

La notizia si oggi è la riapertura a senso unico alternato della strada, avvenuta intorno alle ore 17 di questo pomeriggio.

