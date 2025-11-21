Pieve Ligure (Genova) – Dopo quella avvenuta nel ponente ligure a largo della costa tra Imperia e Sanremo, altre due trombe marine si sono formate questo pomeriggio al largo di Pieve Ligure, nel levante genovese.
Anche in questo caso sono state viste da decine di persone, che le hanno immortalate pubblicando scatti e video sui social e condividendo il tutto sulle varie chat. Si tratta di un fenomeno naturale decisamente insolito, che è rimasto visibile a lungo e che è un po’ il simbolo di questa giornata molto particolare dal punto di vista meteorologico.
Le anomalie, infatti, non sono terminate. A Recco questa mattina e anche in alcune zone di Genova nel pomeriggio è caduta pioggia mista a neve.
Intanto, nel settore D della Liguria è scattata alle ore 15 del pomeriggio l’Allerta Meteo gialla per neve che proseguirà fino alla notte.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Maltempo Liguria, due trombe marine al largo di Pieve Ligure
Pieve Ligure (Genova) – Dopo quella avvenuta nel ponente ligure a largo della costa tra Imperia e Sanremo, altre due trombe marine si sono formate questo pomeriggio al largo di Pieve Ligure, nel levante genovese.