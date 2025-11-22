sabato 22 Novembre 2025
Autostrade, auto si ribalta in A12: diversi feriti tra cui una bambina

Redazione Liguria
auto ribaltata A12Rapallo (Genova) – Dopo il grave incidente avvenuto in mattinata lungo l’Autostrada A10 tra un camion e un pullman di turisti, un altro sinistro stradale si è verificato sul nodo genovese.
É avvenuto nel primo pomeriggio odierno nel tratto di A12 compreso tra il casello di Rapallo e quello di Chiavari, in direzione del confine con la Toscana. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sarebbero state due auto, con una delle due che è finita ribaltata.
Il bilancio è di quattro persone ferite: un uomo e una donna di circa 70 anni sono stati trasportati all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, quello di maggiore gravità, mentre una bambina e la madre sono state condotte all’ospedale pediatrico Gaslini in codice giallo, quello di media gravità.
Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno gestito il traffico che si è creato ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.
——————————————————————————————————
