sabato 22 Novembre 2025
Autostrade, gravissimo incidente in A10: ha perso un piede la donna rimasta ferita

Redazione Liguria
0

ospedale San Martino GenovaArenzano (Genova) – Ha perso un piede la donna di 63 anni che è rimasta ferita in maniera grave nell’incidente avvenuto questa mattina lungo l’Autostrada A10 nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze.
Le sue condizioni erano apparse critiche fin da subito. Soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.
Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e le operazioni di soccorso hanno reso necessaria la chiusura del tratto autostradale. Il tratto è stato riaperto dopo alcune ore e per diverso tempo si sono segnalate lunghe code tra il casello di Genova Pra’ e quello di Varazze.
