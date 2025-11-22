Arenzano (Genova) – Ha perso un piede la donna di 63 anni che è rimasta ferita in maniera grave nell’incidente avvenuto questa mattina lungo l’Autostrada A10 nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze.
Le sue condizioni erano apparse critiche fin da subito. Soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.
Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e le operazioni di soccorso hanno reso necessaria la chiusura del tratto autostradale. Il tratto è stato riaperto dopo alcune ore e per diverso tempo si sono segnalate lunghe code tra il casello di Genova Pra’ e quello di Varazze.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Autostrade, gravissimo incidente in A10: ha perso un piede la donna rimasta ferita
Arenzano (Genova) – Ha perso un piede la donna di 63 anni che è rimasta ferita in maniera grave nell’incidente avvenuto questa mattina lungo l’Autostrada A10 nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze.