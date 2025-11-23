Meteo Liguria, tornano le nuvole e i piovaschi, neve sui rilievi

Un flusso di aria umida di origine atlantica interessa la Liguria dalla scorsa notte portando ad un aumento della nuvolosità e della possibilità di piovaschi sulla costa e nevicate sui rilievi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 23 novembre 2025:

Al mattino aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale con possibilità di precipitazioni al più moderate che andranno a prediligere la fascia costiera.

Nell’interno deboli nevaschi sull’appennino centro-orientale al di sopra degli 8-900 m; quota neve in aumento. Durante il pomeriggio sera fenomeni più isolati.

Venti si impostano ciclonici moderati sul Golfo; rinforzi da scirocco in giornata tra Genova e Tigullio, libeccio in rinforzo dal pomeriggio sera sul Ligure al largo.

Mare inizialmente poco mosso, tendente a mosso. Moto ondoso in aumento fino a molto mosso dal pomeriggio sera al largo.

Temperature minime costiere e a fondovalle potranno ancora diminuire durante la notte; massime in aumento ovunque.

Sulla costa previste temperature minime tra +3°C/+8°C e massime tra +10°C/+13°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -5°C/+2°C e massime tra 4°C/+10°C.