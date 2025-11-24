Genova, vetrina sfondata e furto in un negozio: arrestati due uomini

Genova – Due uomini di 51 e 45 anni sono stati arrestati per il tentativo di furto avvenuto nella notte all’interno di un negozio situato in via Colombo, in pieno centro a Genova.

L’allarme è stato lanciato da un residente, che ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla strada e ha visto i due utilizzare un tombino per sfondare la vetrina dell’esercizio commerciale e intrufolarsi all’interno.

Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato uno dei due nascosto dietro il bancone e l’altro, in un primo momento riuscito a fuggire, è stato ritrovato e fermato mentre stava percorrendo via Fiume. I due, inoltre, sono stati anche trovati in possesso di un cacciavite e di due coltelli.

Nei loro confronti è scattato l’arresto per tentato furto aggravato in concorso e la denuncia per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

