lunedì 24 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, vetrina sfondata e furto in un negozio: arrestati due uomini
CentroNotizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, vetrina sfondata e furto in un negozio: arrestati due uomini

Redazione Liguria
0

Polizia notte OKGenova – Due uomini di 51 e 45 anni sono stati arrestati per il tentativo di furto avvenuto nella notte all’interno di un negozio situato in via Colombo, in pieno centro a Genova.
L’allarme è stato lanciato da un residente, che ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla strada e ha visto i due utilizzare un tombino per sfondare la vetrina dell’esercizio commerciale e intrufolarsi all’interno.
Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato uno dei due nascosto dietro il bancone e l’altro, in un primo momento riuscito a fuggire, è stato ritrovato e fermato mentre stava percorrendo via Fiume. I due, inoltre, sono stati anche trovati in possesso di un cacciavite e di due coltelli.
Nei loro confronti è scattato l’arresto per tentato furto aggravato in concorso e la denuncia per porto di armi e oggetti atti ad offendere.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
auto Polizia notte

Genova, paura a Pegli: semina il panico in un negozio e...

Cronaca
Metropolitana Genova nuovo treno

Genova, questa settimana tre serate di chiusura della metropolitana

Cronaca
carabinieri generica

Chiavari, deruba un un uomo e scappa: 45enne in manette

Cronaca
carabinieri auto

Genova, ruba in un supermercato e aggredisce il personale: arrestato

Cronaca