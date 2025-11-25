martedì 25 Novembre 2025
Genova, inaugurata la mostra Parti di donna – Non recidere i fiori

Redazione Liguria
Claudia OlivaGenova – Inaugurata a palazzo Doria Spinola, sede della Città Metropolitana, la mostra fotografica di Claudia Oliva e Ilaria Scaliti dal titolo “Parti di Donna – Non recidere i fiori” che è stata allestita a Palazzo Doria Spinola, sede del Consiglio Metropolitano in occasione della ricorrenza della giornata per la lotta alle violenze sulle donne.
Si tratta di un  racconto visivo per immagini allestito nelle sale del palazzo.
La presentazione è avvenuta nella Sala del Consiglio Metropolitano con i Centri Antiviolenza Via Cairoli e Martina Rossi e l’evento è organizzato anche in collaborazione con l’Associazione Ligure Giornalisti e l’Ordine Ligure dei Giornalisti, nell’ambito del progetto “Le parole da non scrivere e da non dire”.
