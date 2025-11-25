Genova, inaugurata la mostra Parti di donna – Non recidere i fiori

Genova – Inaugurata a palazzo Doria Spinola, sede della Città Metropolitana, la mostra fotografica di Claudia Oliva e Ilaria Scaliti dal titolo “Parti di Donna – Non recidere i fiori” che è stata allestita a Palazzo Doria Spinola, sede del Consiglio Metropolitano in occasione della ricorrenza della giornata per la lotta alle violenze sulle donne.

Si tratta di un racconto visivo per immagini allestito nelle sale del palazzo.

La presentazione è avvenuta nella Sala del Consiglio Metropolitano con i Centri Antiviolenza Via Cairoli e Martina Rossi e l’evento è organizzato anche in collaborazione con l’Associazione Ligure Giornalisti e l’Ordine Ligure dei Giornalisti, nell’ambito del progetto “Le parole da non scrivere e da non dire”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]