martedì 25 Novembre 2025
Giornata contro la Violenza sulle Donne, lavoratrici Asef ci mettono la faccia

Asef lavoratrici GenovaGenova – Contro ogni violenza sulle donne, le dipendenti di A.Se.F. ci mettono “la faccia” pubblicando sui canali social della società partecipata del Comune, una carrellata di foto, selfie singoli per dire no alla violenza di genere.
Un’iniziativa importante ed intrapresa oggi, martedì 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e appoggiata da tutti i colleghi, senza distinzioni.
Le immagini sono state montate in un breve video, visibile sui canali Facebook e Instagram dell’azienda specializzata in onoranze e trasporti funebri. “Un’azienda è fatta di persone, di diverse sensibilità e, soprattutto, di rispetto – commenta l’amministratore unico di A.Se.F. Maurizio Barabino – La cultura aziendale si costruisce giorno per giorno, mettendo in circolo idee e sostenendole, dentro i cancelli e, se condivise e sostenute coralmente, tentando di diffonderle anche all’esterno”. Dunque, proprio oggi, le donne appartenenti a tutti i settori di A.Se.F., prestano i loro volti, compatte, per lanciare un grido di allarme contro un’emergenza che è sulle cronache ogni giorno. “Ogni donna e uomo di A.Se.F. oggi sostiene questa battaglia – conclude Barabino – che deve diventare impegno quotidiano”.

