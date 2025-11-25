Recco, una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Recco – Dice stop alla violenza sulle donne e inaugura una panchina rossa, simbolo della lotta, in piazza Nicoloso.

Installazione voluta dalla Amministrazione comunale di Recco, in collaborazione con il Centro per non subire violenza, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“La piazza del Comune può diventare un luogo di incontro e consapevolezza, trasformandosi in uno spazio di solidarietà e speranza”, hanno dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle pari opportunità Davide Manerba.

La ricorrenza sarà segnata anche da un secondo appuntamento. Alle ore 15, nella Sala Polivalente, verrà inaugurata la mostra fotografica con le immagini di Claudia Oliva e Francesca Cavallini.