Tragedia sul lavoro a Lucinasco, morto un operaio travolto da un rimorchio

Lucinasco (Imperia) – Una nuova tragedia sul lavoro si è verificata in Liguria. Questa volta è accaduto nel comune di Lucinasco, nell’entroterra di Imperia, all’interno di un’azienda olearia situata lungo la strada provinciale 30.

Secondo quanto appreso, un operaio di circa 50 anni è rimasto schiacciato da un rimorchio ed è morto poco dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di prestare soccorso nei confronti della vittima, ma che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In volo si era alzato anche l’elisoccorso, mentre sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli Ispettori del Lavoro.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo: in tal senso sono stati avviati gli accertamenti necessari e ascoltate le testimonianze delle persone presenti.

