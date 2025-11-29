Genova, alla Fiumara coppia aggredita con spray al peperoncino

Genova – Hanno avvicinato una coppia di fidanzati con cui avevano litigato qualche giorno prima e hanno spruzzato addosso ai due dello spray al peperoncino. Ancora un episodio di violenza vicino al centro commerciale Fiumara di Sampierdarena.

Questa volta le vittime sono due fidanzati che sono stati investiti con una sostanza urticante lanciata da un’altra coppia con la quale avevano litigato alcuni giorni prima.

E’ avvenuto nei Giardini Ansaldo, adiacenti al Centro Commerciale Fiumara, e sul posto sono accorsi gli agenti di polizia chiamati da passanti che hanno assistito alla scena.

Un 20enne in compagnia della fidanzata, pregiudicato e sottoposto all’obbligo di dimora durante le ore notturne, era stato colpito con lo spray al peperoncino durante una discussione con una coppia.

Gli operatori sul posto hanno quindi prestato assistenza alla vittima, che è stata trasportata al Villa Scassi per accertamenti ed hanno ricostruito le dinamiche dei fatti.

Secondo quanto riportato dalla fidanzata, la coppia aveva avuto una lite verbale con due fidanzati, entrambi di 19 anni, per screzi verificatisi in passato.

Il 20enne, per sedare la situazione, si è frapposto fra le due ragazze ma è stato colpito con lo spray dalla 19enne.

Gli agenti, nelle ore successive, hanno effettuato approfondimenti e, con il supporto della Sala Operativa, hanno intercettato il 20enne, dimesso dall’ospedale e ricongiunto con la fidanzata, presso la stazione di Genova Sampierdarena, mentre discuteva nuovamente con i due 19enni.

Intervenuti per sedare la lite, gli operatori hanno separato i soggetti e hanno proceduto alla loro identificazione.

Il 19enne, cittadino egiziano è risultato irregolare sul T.N. e pertanto messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi del caso.

Il 20enne invece, è stato ricondotto presso il proprio domicilio, al fine di ripristinare la misura cautelare in corso.