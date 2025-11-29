sabato 29 Novembre 2025
Meteo Liguria, aumentano le nuvole in serata, domenica peggiora

Redazione Liguria
meteo Liguria sabato 29 novembre 2025Le correnti secche di origine settentrionale che hanno interessato la Liguria negli ultimi giorni vanno esaurendosi e ad un sabato in prevalenza soleggiato seguirà una domenica ed un lunedi più instabili con possibili piogge.
Temperature in aumento soprattutto nei valori minimi.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 29 novembre 2025:
Al mattino velature sparse su tutta la regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato.
Fase di cielo sereno tra la tarda mattinata ed il pomeriggio e nuove velature in arrivo verso sera, in inspessimento a ponente prima di notte. Assenza di fenomeni.
Venti deboli di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali nel pomeriggio.
Mare quasi calmo o poco mosso.
Temperature in generale aumento
Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+10°C e massime tra +14°C/+17°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+6°C e massime tra +10°C/+14°C.

