Borzonasca, ritrovato il secondo anziano scomparso

Borzonasca (Genova) – E’ stato ritrovato, provato ma tutto sommato in buone condizioni di salute l’anziano di 72 anni disperso da venerdì nella zona di Borzonasca, nell’entroterra genovese.

L’uomo ha trascorso due notti all’addiaccio ed è stato ritrovato in fondo ad un dirupo dove probabilmente è caduto il giorno stesso in cui è scomparso.

La persona, residente ad Acqui Terme, era scomparsa venerdì scorso dall’abitazione di amici dove era in visita.

Aveva lasciato il telefono cellulare su un tavolo e si era allontanato senza però tornare e gli amici, preoccupati, hanno lanciato l’allarme facendo scattare ricerche durate sino a questa mattina quando l”uomo è stato ritrovato, ferito ma in buone condizioni, in fondo ad un dirupo.

Subito soccorso, l’aziano è stato medicato e rifocillato e poi trasferito in ospedale per accertamenti.

Si chiude così con una buona notizia la ricerca della seconda persona dispersa a Borzonasca.

La prima, Giannetto Mortola, più volte candidato sindaco nel piccolo borgo, era stato trovato morto ieri pomeriggio.

