domenica 30 Novembre 2025
Maltempo in Liguria, peggioramento in arrivo dalla Francia

Redazione Liguria
0

Pioggia ombrelloUna nuova perturbazione ha raggiunto la Liguria proveniente dalla Francia e porta pioggia, anche intensa, sulla nostra regione.
Fino alla parte centrale di domani, lunedi primo dicembre, ancora rovesci moderati diffusi più insistenti a levante, e bassa probabilità di temporali forti.
Si potranno formare deboli convergenze (all’inizio da sud, poi anche con l’ingresso dei venti da nord fino a forti) favorevoli al permanere delle precipitazioni per piu tempo sullo stesso territorio, ma più probabili in mare.
Le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:
Lunedì 1 dicembre 2025
CIELO E FENOMENI: Coperto con rovesci localmente forti su Centro-Levante anche a carattere temporalesco specie sul mare tra la notte e la mattinata, deboli piogge
sparse e locali rovesci a Ponente. Deboli nevicate solo sulle cime appenniniche oltre 1600 m. Attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio con locali schiarite, più ampie su
Imperiese
VENTI: moderati con locali rinforzi da Est/Sudest a Levante in attenuazione pomeridiana e rotazione dai quadranti settentrionali; moderati o forti settentrionali a Ponente in
temporanea rotazione pomeridiana da Est/Sudest su Imperiese
MARE: mosso, molto mosso al largo e localmente a Levante nelle prime ore
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: piogge diffuse di intensità moderata, cumulate significative, bassa probabilità di temporali forti, vento forte settentrionale
TEMPERATURE: minime in aumento specie a Levante
e nell’interno, massime in calo
UMIDITÀ: su valori medio-alti
Martedì 2 dicembre 2025
CIELO E FENOMENI: Nuvolosità variabile con addensamenti più compatti e insistenti sui versanti padani, schiarite a tratti ampie sulla costa
VENTI: deboli o moderati settentrionali con locali rinforzi in mattinata su Centro-Ponente, locali brezze pomeridiane su Imperiese e a Levante
MARE: mosso in calo a poco mosso sottocosta
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: nessuna
TEMPERATURE: minime in lieve calo, massime in
aumento
UMIDITÀ: su valori medio-alti

