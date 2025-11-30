Maltempo in Liguria, peggioramento in arrivo dalla Francia

Una nuova perturbazione ha raggiunto la Liguria proveniente dalla Francia e porta pioggia, anche intensa, sulla nostra regione.

Fino alla parte centrale di domani, lunedi primo dicembre, ancora rovesci moderati diffusi più insistenti a levante, e bassa probabilità di temporali forti.

Si potranno formare deboli convergenze (all’inizio da sud, poi anche con l’ingresso dei venti da nord fino a forti) favorevoli al permanere delle precipitazioni per piu tempo sullo stesso territorio, ma più probabili in mare.

Le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

Lunedì 1 dicembre 2025

CIELO E FENOMENI: Coperto con rovesci localmente forti su Centro-Levante anche a carattere temporalesco specie sul mare tra la notte e la mattinata, deboli piogge

sparse e locali rovesci a Ponente. Deboli nevicate solo sulle cime appenniniche oltre 1600 m. Attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio con locali schiarite, più ampie su

Imperiese

VENTI: moderati con locali rinforzi da Est/Sudest a Levante in attenuazione pomeridiana e rotazione dai quadranti settentrionali; moderati o forti settentrionali a Ponente in

temporanea rotazione pomeridiana da Est/Sudest su Imperiese

MARE: mosso, molto mosso al largo e localmente a Levante nelle prime ore

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: piogge diffuse di intensità moderata, cumulate significative, bassa probabilità di temporali forti, vento forte settentrionale

TEMPERATURE: minime in aumento specie a Levante

e nell’interno, massime in calo

UMIDITÀ: su valori medio-alti

Martedì 2 dicembre 2025

CIELO E FENOMENI: Nuvolosità variabile con addensamenti più compatti e insistenti sui versanti padani, schiarite a tratti ampie sulla costa

VENTI: deboli o moderati settentrionali con locali rinforzi in mattinata su Centro-Ponente, locali brezze pomeridiane su Imperiese e a Levante

MARE: mosso in calo a poco mosso sottocosta

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: nessuna

TEMPERATURE: minime in lieve calo, massime in

aumento

UMIDITÀ: su valori medio-alti