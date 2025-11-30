Savona, accusa un malore alla guida e va a sbattere: grave un uomo

Savona – Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina in via Nazionale Piemonte, a Savona, dove un uomo che stava percorrendo la strada alla guida di un’auto è andato improvvisamente a sbattere.

Secondo quanto ricostruito, l’automobilista avrebbe accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che sul posto hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Nessun altro mezzo e nessun pedone sono rimasti coinvolti. Ripercussioni sul traffico nella zona, soprattutto nell’immediatezza dei soccorsi.

