lunedì 1 Dicembre 2025
Genova, apre il nuovo posteggio del Campasso, ma restano i parcheggi per strada

Redazione Liguria
0

parcheggio campassoGenova – Riaperto al Campasso il parcheggio della strada nuova. L’annuncio arriva dal Municipio che però ricorda che “sono sempre utilizzabili i parcheggi lungo la strada”.
Ai residenti che domandano come mai resti attivo il parcheggio a lato strada che riduce il passaggio il Municipio risponde che “in seguito alle numerose richieste di cittadini e civ, vista l’enorme carenza di parcheggi nella zona Brin- Bercilli-Ristori, d’accordo con l’assessore Massimo Ferrante, si è deciso per ora, di offrire piu’ parcheggi”.

