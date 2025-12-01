Genova – Riaperto al Campasso il parcheggio della strada nuova. L’annuncio arriva dal Municipio che però ricorda che “sono sempre utilizzabili i parcheggi lungo la strada”.
Ai residenti che domandano come mai resti attivo il parcheggio a lato strada che riduce il passaggio il Municipio risponde che “in seguito alle numerose richieste di cittadini e civ, vista l’enorme carenza di parcheggi nella zona Brin- Bercilli-Ristori, d’accordo con l’assessore Massimo Ferrante, si è deciso per ora, di offrire piu’ parcheggi”.
Genova, apre il nuovo posteggio del Campasso, ma restano i parcheggi per strada
