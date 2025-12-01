lunedì 1 Dicembre 2025
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, furto in gioielleria a Sampierdarena: arrestati tre uomini

Redazione Liguria
furto gioielleria SampierdarenaGenova – Sono stati arrestati questa mattina a Rivoli, nel torinese, i tre individui ritenuti responsabili del furto avvenuto all’interno di una gioielleria situata a Sampierdarena lo scorso 6 novembre. I malviventi si erano introdotto all’interno dell’esercizio commerciale facendo un buco nel muro dal locale abbandonato che si trova di fianco. Erano riusciti ad impossessarsi di denaro contante e di oggetti, gioielli e orologi di valore per un totale di alcune centinaia di migliaia di euro.
Le indagini condotte nelle settimane successive anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona hanno consentito di individuare i tre.
All’interno delle loro abitazioni sono stati trovati contanti e oggetti che gli inquirenti hanno considerato provenienti da diversi furti. Inoltre, sono stati ritrovati anche i vestiti indossati dagli autori del furto lo scorso 6 novembre.
Nei confronti dei tre è scattato l’arresto e il conseguente trasferimento in carcere.
——————————————————————————————————
