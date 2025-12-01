Genova, furto in gioielleria a Sampierdarena: arrestati tre uomini

Genova – Sono stati arrestati questa mattina a Rivoli, nel torinese, i tre individui ritenuti responsabili del furto avvenuto all’interno di una gioielleria situata a Sampierdarena lo scorso 6 novembre. I malviventi si erano introdotto all’interno dell’esercizio commerciale facendo un buco nel muro dal locale abbandonato che si trova di fianco. Erano riusciti ad impossessarsi di denaro contante e di oggetti, gioielli e orologi di valore per un totale di alcune centinaia di migliaia di euro.

Le indagini condotte nelle settimane successive anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona hanno consentito di individuare i tre.

All’interno delle loro abitazioni sono stati trovati contanti e oggetti che gli inquirenti hanno considerato provenienti da diversi furti. Inoltre, sono stati ritrovati anche i vestiti indossati dagli autori del furto lo scorso 6 novembre.

Nei confronti dei tre è scattato l’arresto e il conseguente trasferimento in carcere.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]