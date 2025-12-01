lunedì 1 Dicembre 2025
Genova, olio su strada a Sestri Ponente, pericolo per moto e auto

Redazione Liguria
0

olio su stradaGenova – Ancora strade pericolose per la presenza di sostanza oleosa su carreggiata e ancora allarme per possibile rischio di incidenti per auto e moto di passaggio.
Questa volta la segnalazione arriva da via Albareto, nel quartiere di Sestri Ponente dove un mezzo di passaggio ha rilasciato sulla strada una sostanza oleosa rendendo viscido l’asfalto.
La caduta di alcuni motociclisti ha fatto scattare l’allarme con la diffusione, intorno alle 6 di questa mattina, del messaggio di allerta della polizia locale.
Sul posto dovrebbero intervenire le squadre di pronto intervento anche se la pioggia renderà difficili le operazioni di pulizia e rimozione della sostanza.

