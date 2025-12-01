Tassa sui Crocieristi, Salis: è un accordo firmato da Bucci

Genova – La decisione di fissare una tassa sui crocieristi che sbarcano a Genova nasce da un accordo firmato nel 2022 dall’allora sindaco Marco Bucci. La sindaca Silvia Salis ed il vice Alessandro Terrile rispondono alle osservazioni dell’autorità di sistema portuale che ha “bocciato” la proposta di una addizionale sui diritti di imbarco dei crocieristi che scendono a terra nel capoluogo ligure.

«Ci sorprende lo stupore da parte di chi dovrebbe sapere che l’introduzione dell’addizionale di tre euro a passeggero sui diritti di imbarco è l’adempimento di un accordo sottoscritto dall’allora sindaco di Genova, Marco Bucci, con il governo Meloni nel novembre del 2022».

Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, e il vicesindaco, assessore al Bilancio e ai Rapporti tra porto e Città, Alessandro Terrile, in risposta alla nota diramata questo pomeriggio dall’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale.

«Nel merito – aggiungono – è ragionevole che chi utilizza la città e le sue infrastrutture per imbarcarsi su crociere e traghetti compartecipi alle spese di gestione della città in modo non diverso da quanto fanno già i turisti soggetti a imposta di soggiorno in tutte le principali mete turistiche italiane. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall’Autorità portuale, non crediamo che tre euro di addizionale a passeggero, con esclusione dei residenti a Genova e nelle isole, porteranno le compagnie a scegliere altri approdi, con costi di spostamento per raggiungere e visitare il capoluogo ligure che sarebbero ben maggiori». «Per quanto concerne le modalità applicative – concludono Salis e Terrile – abbiamo già convocato un incontro con le associazioni rappresentative di armatori e terminalisti, allargato anche all’Autorità di sistema portuale, per avviare un confronto che auspichiamo essere costruttivo nell’interesse e nell’interesse comune di porto e città».