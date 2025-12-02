martedì 2 Dicembre 2025
Ex Ilva, corteo entra in Autostrada, bloccata la A10 e traffico nel caos

Redazione Liguria
coda Autostrada A10 LiguriaGenova – Il corteo dei lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano è entrato in autostrada, sulla A10 Genova – Ventimiglia, e la percorre in direzione levante verso Genova Ovest.
Centinaia di manifestanti stanno camminando sul tratto autostradale che da Genova Aeroporto va verso il centro cittadino bloccando completamente l’autostrada e dividendo la città in due.
La manifestazione sta percorrendo il ponte San Giorgio verso lo svincolo con la A7 Genova Milano e il casello di Sampierdarena.
Traffico in tilt sulla rete autostradale nel capoluogo ligure.
Si tratta della prima volta di un corteo di protesta che arriva a bloccare le strade cittadine, l’aeroporto e ora anche l’Autostrada.

notizia in aggiornamento

