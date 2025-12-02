Ex Ilva, corteo raggiunge l’aeroporto di Genova, traffico in tilt

Genova – Il corteo dei lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano ha raggiunto l’aeroporto Cristoforo Colombo e con mezzi pesanti sta bloccando gli accessi.

Cresce la tensione per la protesta dei metalmeccanici cui si è unita anche quella dei dipendenti di Ansaldo Energia.

Dopo i blocchi sulle strade che da ponente collegano al centro, la protesta si estende coinvolgendo lo scalo aeroportuale dove arrivano i voli in partenza e in arrivo da Roma.

La strada Guido Rossa resta bloccata in direzione ponente con un enorme rotolo di lamiera zincata mentre un presidio di lavoratori occupa e di fatto blocca piazza Savio, nei pressi della stazione ferroviaria di Cornigliano.

Il corteo ha attraversato anche via Cornigliano e si è diretto in aeroporto dove si trova ora.

Al passaggio le strade vengono chiuse al traffico e la viabilità locale e non solo va in tilt. Poche le alternative viarie per muovere dal ponente verso il centro e così autostrade e arterie secondarie vanno nel caos allargando a tutta la città i disagi.

Sindacati e lavoratori sembrano intenzionati a proseguire ad oltranza la protesta, sino a quando non arriveranno rassicurazioni da Roma.

Il timore di smembramento del colosso dell’acciaio e di graduale dismissione acuiscono la tensione e le preoccupazioni.

Nell’incontro del 28 novembre a Roma, infatti