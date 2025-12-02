martedì 2 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, 21enne gira a Bolzaneto ubriaco e con un coltello in tasca:...
BolzanetoNotizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, 21enne gira a Bolzaneto ubriaco e con un coltello in tasca: denunciato

Redazione Liguria
0

CarabinieriGenova – I Carabinieri di Genova hanno denunciato un giovane di 21 anni per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.
L’episodio si è verificato nel quartiere di Bolzaneto, dove i militari hanno fermato il giovane perché in un evidente stato di ubriachezza.
Durante la perquisizione, il 21enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della notevole lunghezza di 15 centimetri e di una dose di hashish.
Nei suoi confronti è scattata la denuncia, oltre che la segnalazione alla Prefettura per l’ubriachezza e come assuntore delle sostanze stupefacenti: dovrà rispondere dell’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Regione Liguria consiglio regionale

Scuola, la Regione approva i distributori per preservativi ma non per...

Cronaca

Scuola, in Liguria preservativi a prezzo calmierato alle Superiori

Varie
Albero Natale Genova

Genova, l’8 dicembre l’accensione dell’albero di Natale e delle luci in...

Eventi
carabinieri auto

Genova, tenta il furto in un negozio e aggredisce i carabinieri:...

Cronaca