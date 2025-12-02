Genova, 21enne gira a Bolzaneto ubriaco e con un coltello in tasca: denunciato

Genova – I Carabinieri di Genova hanno denunciato un giovane di 21 anni per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

L’episodio si è verificato nel quartiere di Bolzaneto, dove i militari hanno fermato il giovane perché in un evidente stato di ubriachezza.

Durante la perquisizione, il 21enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della notevole lunghezza di 15 centimetri e di una dose di hashish.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia, oltre che la segnalazione alla Prefettura per l’ubriachezza e come assuntore delle sostanze stupefacenti: dovrà rispondere dell’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

