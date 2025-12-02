martedì 2 Dicembre 2025
Genova, spacciatore di crack fermato alla Commenda

droga cocaina eroina crack fumata stagnolaGenova – La polizia locale ha fermato e arrestato un giovane sorpreso a cedere una dose di crack ad un tossicodipendente nella zona di piazza della Commenda, nel centro storico genovese.
L’arresto è avvenuto sabato sera quando gli agenti impegnati in una serie di controlli hanno notato il passaggio di denaro e della dose ed hanno fermato il sospetto spacciatore.
L’uomo, con precedenti per spaccio, è stato trovato in possesso di denaro contante di cui non ha saputo spiegare la provenienza mentre il tossicodipendente aveva la droga appena ricevuta a fronte del pagamento.
Il PM di turno ne ha disposto la custodia presso le camere di sicurezza della questura.
A seguito del rito per direttissima che si è svolto ieri l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana.
«Alle sfide quotidiane il corpo di Polizia locale risponde con la forza dei fatti, attraverso controlli e presenza capillare sul territorio – dichiara l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza Urbana Arianna Viscogliosi -. Con lo spirito di abnegazione che contraddistingue la Polizia locale si continua a lavorare incessantemente, perché Genova merita sicurezza, pulizia e rispetto. Merita di essere una città dove chi lavora onestamente possa sentirsi protetto, e merita di essere una città dove chi invece delinque deve avere la certezza che la Locale, insieme alle altre forze dell’ordine, sarà sempre pronta a fermarlo e a riportare la legalità».

