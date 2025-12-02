Genova, tenta il furto in un negozio e aggredisce i carabinieri: arrestato

Genova – Attimi di paura si sono vissuti negli scorsi giorni all’interno di un negozio a Genova, dove due uomini hanno tentato di rubare della merce ma sono stati fermati dai carabinieri, intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dai presenti.

Alla vista dei militari dell’arma, il 40enne si è scagliato nei loro confronti, spintonandoli e minacciandoli. La situazione è rientrata sotto controllo nel giro di pochi minuti e nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il complice che ha agito con lui, un giovane di 21 anni, è stato denunciato e risulta accusato soltanto per furto aggravato.

