Ex Ilva, spunta un volantino contro il presidio: manifestazione domani in piazza Massena

Genova – “Giovedì 4 dicembre alle ore 16:00 tutti in piazza Massena a Cornigliano per dire basta ai gravi problemi che i manifestanti dell’ex ILVA stanno creando a Cornigliano e a tutta Genova. I genovesi non sono responsabili dei vistri problemi, ma a causa vostra stanno pagando duramente le conseguenze delle vostre azioni. A farne le spese non sono i responsabili del vostro malcontento, ma gli ammalati gravi, soprattutto gli oncologici, i bambini, gli anziani, gli esercizi. Tanti perderanno il posto di lavoro a causa vostra perché impedite alla gente di recarsi al lavoro. Chiediamo al Prefetto di intervenire e di interrompere questo scempio”.

Sono queste le parole riportate su un volantino che sta facendo il giro dei social e che chiama a raccolta i cittadini – soprattutto gli abitanti del quartiere di Cornigliano – per una sorta di contro-protesta nei confronti delle manifestazioni dei lavoratori ex Ilva, che si trovano al terzo giorno di presidio permanente, nonostante oggi il blocco sia stato alleggerito con la riapertura della strada Guido Rossa.

Domani, invece, è stato proclamato lo sciopero generale dei metalmeccanici indetto da Fiom Cgil e Fim Cisl, al quale non prenderà parte invece Uilm.

