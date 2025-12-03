Genova, coppia di genitori semina il panico al Gaslini e aggredisce medici e carabinieri: arrestati

Genova – Due coniugi di 50 anni sono stati arrestati dai Carabinieri per quanto accaduto all’interno dell’ospedale pediatrico Gasilni, dovei due figli minorenni si trovavano ricoverati per degli accertamenti medici.
La coppia ha aggredito verbalmente i dottori e gli infermieri e l’uomo ha estratto un coltello dalla tasca minacciando atti di autolesionismo.
Sul posto sono intervenuti i militari dell’arma, che sono stati a loro volta aggrediti e che per portare la situazione sotto controllo si sono visti obbligati ad utilizzare il taser, con il quale l’uomo è stato fermato.
I due, destinatari di un Provvedimento di Sospensione dell’Esercizio della Responsabilità
Genitoriale sui loro figli minori emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova nello scorso ottobre, sono stati arrestati: dovranno rispondere dell’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.
