Genova, ragazza investita e uccisa in via Buozzi: l’automobilista guidava a 90km/h

Genova – Sono state chiuse le indagini sulla morte di Sara Marzolino, la ragazza di 22 anni che la notte tra il 10 e l’11 maggio scorsi è stata travolta e uccisa in via Buozzi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe, da un’auto guidata da guardia giurata.

La vettura stava svoltando in via San Benedetto e, secondo gli accertamenti svolti dagli investigatori, viaggiava ad una velocità compresa tra gli 82 km/h e i 91 km/h quando ha colpito in pieno la ragazza che stava attraversando la strada insieme ad un’amica, rimasta pochi passi indietro e quindi di fatto illesa.

L’impatto è stato molto violento e la ragazza è stata sbalzata a più di venticinque metri di distanza, andando a sbattere contro un palo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. L’amica era stata accompagnata all’ospedale in evidente stato di choc.

Secondo quanto ricostruito, quella notte l’uomo avrebbe viaggiato anche a più di 100 km/h. É accusato di omicidio stradale aggravato dall’alta velocità.

