Imperia, multe per 3,9 milioni di euro previste per il 2026

Imperia – Quasi 4 milioni di euro di “entrate” previste nel 2026 in arrivo dalle multe e sanzioni. Lo prevede il Comune che ha deciso di destinare, come previsto dalle normative, il 50% (circa 1,9 milioni di euro) ad aumentare la sicurezza delle strade attraverso interventi di manutenzione e miglioramento ma anche a pagare il personale stagionale addetto a garantire il rispetto delle regole e, nel caso, ad emettere nuove multe.

Luci ed ombre nei commenti social sulle notizie che giungono dal Comune riguardo le previsioni degli incassi per l’anno prossimo e provenienti dalle sanzioni ai danni di automobilisti e motociclisti “indisciplinati”, la somma stratosferica di quasi 4 milioni di euro prevista per gli incassi del prossimo anno, divide l’opinione pubblica tra chi saluta con favore il rigore con cui si pensa di far rispettare le regole e multare chi non si adegua e chi invece considera troppo forte la “pressione” esercitata su lavoratori e cittadini che spesso sono “costretti” a piccole infrazioni per la carenza di posteggi e quello che viene considerata una durezza eccessiva nel punire episodi che sono sempre stati “tollerati” in passato e che non arrecano particolari disagi.

La maggior parte dei cittadini, però, si dice favorevole all’impiego del denaro incassato per attività che migliorano la manutenzione delle strade e dei marciapiedi e aumentano la sicurezza di chi si sposta in auto e in moto.

Giudizi positivi anche per l’installazione di videocamere e sistemi di sorveglianza che aumentino la percezione di sicurezza purché, però, non vengano utilizzati per sanzioni stradali oltre a prevenire reati e controllare che non si verifichino incidenti.

Il Comune risponde destinando quasi il 26% della somma finale al rifacimento del manto stradale ma anche alla sistemazione delle barriere di sicurezza.

Richieste di maggior “trasparenza” riguardano invece le voci collegate alla formazione e assunzione di personale incaricato della sorveglianza delle strade ed un particolare della manutenzione e funzionamento dei veicoli, gli acquisti strumentali per il servizio di polizia stradale e le dotazioni operative e dispositivi individuali nel “timore” di innescare un circolo vizioso dove gli incassi delle sanzioni potrebbero finanziare seppure indirettamente e senza volontà precise, un ulteriore aumento delle sanzioni.

Il Comune di Imperia ha deciso anche di destinare una perte degli incassi a finanziare le “assunzioni stagionali” di personale a tempo determinato che andrà a rafforzare i servizi di gestione della viabilità e di controllo del rispetto delle normative.

Deciso anche l’acquisto di nuovi impianti di sorveglianza (videocamere) destinate a coprire la sorveglianza di aree che al momento ne sono prive.