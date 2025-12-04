giovedì 4 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaCompro Oro, a Genova sequestro da 2,5 milioni di euro
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Compro Oro, a Genova sequestro da 2,5 milioni di euro

Redazione Liguria
0

compra oro sequestroGenova – Maxi sequestro da 2,5 milioni di euro per il titolare di un noto Compro Oro. Lo hanno effettuato i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria – gruppo tutela economia – sezione riciclaggio, coordinati dalla Procura della Repubblica nei confronti del titolare di un negozio di “Compro oro” sospettato di evasione fiscale.
Al titolare nell’attività sono stati sequatrati immobili, conti correnti, denaro contante, orologi di lusso, ma anche gioielli e lingotti d’oro  insieme a moto e autovetture.
Il provvedimento è scattato come previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione in quanto la persona mostrava un tenore di vita ben al di sopra di quanto dichiarato al Fisco ma, soprattutto perché tali proventi potrebbero derivare da attività delittuose finalizzate all’evasione fiscale.
Il provvedimento di sequestro è scattato al termine di articolate investigazioni economico-patrimoniali coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova e condotte, anche attraverso un ordine europeo di indagine in Francia e rogatorie internazionali nel Principato di Monaco che hanno condotto a ricostruire un notevole patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto in Italia e all’estero e che risale ad oltre 40 anni di attività ed evidenzia una netta sproporzione fra l’ingente valore dei beni nella disponibilità e i redditi, pressoché inesistenti, dichiarati al Fisco italiano.
Il provvedimento è stato disposto in attesa del contraddittorio che avrà luogo dinanzi al Tribunale di Genova – Sezione per le Misure di Prevenzione, nel procedimento di prevenzione volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni, che è ancora in corso.
Le indagini fanno seguito all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 4 persone nonché al sequestro preventivo di denaro contante, preziosi, beni mobili di vario genere, immobili, conti correnti e quote societarie, per un valore complessivo di 2,9 milioni di euro, avventuto a gennaio 2025.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
galleria felettino

La Spezia, variante Aurelia, abbattuto ultimo diaframma della galleria Felettino

Cronaca
incidente a7 4 dicembre 2025

Incidente sull’autostrada A7, cisterna carica di GPL sbatte contro guard rail

Cronaca
camion bloccato salvarezza

Busalla, camion bloccato a Salvarezza, arrivano i vigili del fuoco

Cronaca
protesta lavoratori ex Ilva

Ex Ilva, Cgil protesta per lancio lacrimogeni sui lavoratori

Cronaca