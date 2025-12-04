Compro Oro, a Genova sequestro da 2,5 milioni di euro

Genova – Maxi sequestro da 2,5 milioni di euro per il titolare di un noto Compro Oro. Lo hanno effettuato i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria – gruppo tutela economia – sezione riciclaggio, coordinati dalla Procura della Repubblica nei confronti del titolare di un negozio di “Compro oro” sospettato di evasione fiscale.

Al titolare nell’attività sono stati sequatrati immobili, conti correnti, denaro contante, orologi di lusso, ma anche gioielli e lingotti d’oro insieme a moto e autovetture.

Il provvedimento è scattato come previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione in quanto la persona mostrava un tenore di vita ben al di sopra di quanto dichiarato al Fisco ma, soprattutto perché tali proventi potrebbero derivare da attività delittuose finalizzate all’evasione fiscale.

Il provvedimento di sequestro è scattato al termine di articolate investigazioni economico-patrimoniali coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova e condotte, anche attraverso un ordine europeo di indagine in Francia e rogatorie internazionali nel Principato di Monaco che hanno condotto a ricostruire un notevole patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto in Italia e all’estero e che risale ad oltre 40 anni di attività ed evidenzia una netta sproporzione fra l’ingente valore dei beni nella disponibilità e i redditi, pressoché inesistenti, dichiarati al Fisco italiano.

Il provvedimento è stato disposto in attesa del contraddittorio che avrà luogo dinanzi al Tribunale di Genova – Sezione per le Misure di Prevenzione, nel procedimento di prevenzione volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni, che è ancora in corso.

Le indagini fanno seguito all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 4 persone nonché al sequestro preventivo di denaro contante, preziosi, beni mobili di vario genere, immobili, conti correnti e quote societarie, per un valore complessivo di 2,9 milioni di euro, avventuto a gennaio 2025.

