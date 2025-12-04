Ex Ilva, ripreso il presidio: chiuse via Cornigliano e la Guido Rossa

Genova – I lavoratori ex Ilva sono tornati in presidio a Cornigliano. Dopo una giornata di proteste, contraddistinta dai momenti di tensione sotto la Prefettura e dal blocco della stazione di Genova Brignole, i metalmeccanici sono rientrati pochi minuti fa in piazza Savio e hanno ripreso la postazione lasciata questa mattina. In contemporanea, è nuovamente scattata la chiusura di via Cornigliano e della Guido Rossa in entrata e in uscita da e per piazza Savio.

I lavoratori hanno annunciato che questa notte dormiranno di nuovo per strada e che domani si riuniranno nuovamente davanti alla fabbrica alle 8:00 del mattino per decidere come attendere le notizie che arriveranno da Roma, dove il governatore Marco Bucci e la sindaca Silvia Salis incontreranno il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]