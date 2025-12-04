giovedì 4 Dicembre 2025
Ex Ilva, ripreso il presidio: chiuse via Cornigliano e la Guido Rossa

Redazione Liguria
Presidio ex Ilva CorniglianoGenova – I lavoratori ex Ilva sono tornati in presidio a Cornigliano. Dopo una giornata di proteste, contraddistinta dai momenti di tensione sotto la Prefettura e dal blocco della stazione di Genova Brignole, i metalmeccanici sono rientrati pochi minuti fa in piazza Savio e hanno ripreso la postazione lasciata questa mattina. In contemporanea, è nuovamente scattata la chiusura di via Cornigliano e della Guido Rossa in entrata e in uscita da e per piazza Savio.
I lavoratori hanno annunciato che questa notte dormiranno di nuovo per strada e che domani si riuniranno nuovamente davanti alla fabbrica alle 8:00 del mattino per decidere come attendere le notizie che arriveranno da Roma, dove il governatore Marco Bucci e la sindaca Silvia Salis incontreranno il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
——————————————————————————————————
