giovedì 4 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, il corteo è arrivato davanti alla Prefettura: tensioni con le forze...
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, il corteo è arrivato davanti alla Prefettura: tensioni con le forze dell’ordine

Redazione Liguria
0

fumogeno ex ilvaGenova – Il corteo dei lavoratori metalmeccanici è arrivato dopo le ore 11:00 davanti alla Prefettura dopo aver percorso le strade tra Cornigliano e il centro della città.
La testa del corteo è arrivata con decine di lavoratori nei pressi delle grate posizionate dalle forze dell’ordine, che questa mattina hanno chiuso via Roma e largo Lanfranco.
Fin da subito si sono registrate tensioni con le forze dell’ordine, con lancio di oggetti, fumogeni e lacrimogeni.
I lavoratori hanno agganciato con un cavo le grate posizionate dalla polizia in tenuta antisommossa e le hanno di fatto distrutte agganciandole al mezzo di lavoro che ha accompagnato il corteo per tutta la mattinata.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
silvia salis ex ilva 4 dicembre 2025

Ex Ilva, sindaca Salis incontra i manifestanti, domani sarà a Roma

Cronaca
Corteo lavoratori ex Ilva

Genova, sciopero metalmeccanici: corteo prosegue in direzione centro

Cronaca
Incidente A7 camion ribaltato 11 ottobre 2023

Autostrade, camion si ribalta in A7: traffico completamente in tilt

Cronaca
santa barbara

Santa Barbara, vigili del fuoco celebrano la santa patrona

Cronaca