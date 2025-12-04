Genova, il corteo è arrivato davanti alla Prefettura: tensioni con le forze dell’ordine

Genova – Il corteo dei lavoratori metalmeccanici è arrivato dopo le ore 11:00 davanti alla Prefettura dopo aver percorso le strade tra Cornigliano e il centro della città.

La testa del corteo è arrivata con decine di lavoratori nei pressi delle grate posizionate dalle forze dell’ordine, che questa mattina hanno chiuso via Roma e largo Lanfranco.

Fin da subito si sono registrate tensioni con le forze dell’ordine, con lancio di oggetti, fumogeni e lacrimogeni.

I lavoratori hanno agganciato con un cavo le grate posizionate dalla polizia in tenuta antisommossa e le hanno di fatto distrutte agganciandole al mezzo di lavoro che ha accompagnato il corteo per tutta la mattinata.

